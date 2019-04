Al via la terza edizione di Rome Startup Week

È stata presentata il 1 aprile in Campidoglio l’edizione 2019 di “Rome Startup Week” (#rsw19), il Festival dell’imprenditoria 4.0 che per il terzo anno consecutivo accende i riflettori sui protagonisti dell’innovazione.

L’iniziativa – promossa dall’Associazione Roma Startup e dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE) con il patrocinio di Roma Capitale – è aperta a startupper, investitori, imprenditori, ma anche istituzioni e poli del sapere.

Scopo dell’evento, quello di catalizzare il dibattito su una necessaria “cultura d’impresa” a supporto dell’ecosistema startup, dando vita a un network di università, centri di formazione, grandi aziende, professionisti e istituzioni. Al centro dell’iniziativa, i progetti dei talenti emergenti, che potranno incontrare esperti, investitori, grandi gruppi, in grado di indicare la giusta strada per concretizzare un’idea nascente, anche in considerazione dei mutamenti dell’ecosistema imprenditoriale globale.

Il tutto, attraverso un ricchissimo calendario di appuntamenti, che dall’8 al 12 aprile prossimi alternerà workshop, conferenze, masterclass e competizioni fra startup, nei locali del PratiBus District.

L‘Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale Carlo Cafarotti ha sottolineato che il successo dell’ecosistema startup dipende dal matching tra investimenti e progetti di qualità. Di qui la mission: assicurare che il talento incontri l’occasione, creando continue sinergie fra poli universitari, gruppi aziendali e centri della ricerca. L’imprenditoria 4.0 vede in Roma il suo habitat naturale in presenza del più grande campus universitario d’Europa, i maggiori centri dell’high-tech, laboratori specializzati in cui sviluppare test e progetti. Tutte potenzialità per costruire una new economy che premi i giovani creativi, riattivando il comparto incubazione-accelerazione con lo sguardo rivolto all’esterno. ‘Apertura’ è la parola chiave per attrarre investimenti e consentire a Roma di trattenere e drenare i suoi creativi. Si sperimentano nuove policy a supporto di innovazione e sburocratizzazione, si dedicano spazi pubblici a fablab e coworking, si rimette al centro l’implementazione delle startup fornendo strumenti utili a chi si approccia a questa dimensione. In tal senso, Rome Startup Week 2019 è una grande opportunità per tutti.

Una vetrina importante per tutte le startup partecipanti, che potranno presentare i rispettivi progetti agli investitori e agli attori di filiera nel corso della settimana dedicata.

L’assessora a Roma Semplice Flavia Marzano ha evidenziato che eventi come la Startup Week sono per la nostra città preziose occasioni per supportare ancora di più il mondo dell’innovazione e le opportunità di investimento legate ai tanti progetti che saranno presentati dalle comunità di innovatori e startupper riunite in occasione della manifestazione. Cinque giorni in cui Roma si conferma il laboratorio di innovazione per la trasformazione digitale della città

Rome Startup Week 2019 – in virtù della sua vocazione internazionale – coinvolge imprenditoria 4.0, investitori e speaker provenienti da oltre 20 diversi Paesi del mondo, che si confronteranno sull’intero iter imprenditoriale di una startup: dall’idea iniziale al go-to-market del progetto.

Di seguito, il calendario tematico degli appuntamenti previsti al PratiBus District da lunedì 8 a venerdì 12 aprile:

– Lunedì 8 aprile, “Talenti&Educazione”: focus sull’importanza del sistema scolastico e dell’universo accademico proponendo idee per far incontrare talenti e competenze con il mercato in cambiamento.

– Martedì 9 aprile, “Nuove Industrie&Competenze”: nozionistica legale e fiscale utile per la creazione di una startup (blockchain, growth hacking, criptovalute)

– Mercoledì 10 aprile, “Politiche&Ecosistemi”: dibattito sulla dimensione politica e amministrativa. La giornata ospiterà la seconda edizione di “Open Government Strategies”, iniziativa di Roma Startup nata lo scorso anno per dialogare con le Istituzioni, che sarà aperta da Flavia Marzano, Assessora a Roma Semplice.

– Giovedì 11 aprile, “Investitori&Grandi Gruppi”: meeting tra grandi imprese italiane ed estere sulla connessione tra società consolidate e nuove idee.

– Venerdì 12 aprile, “Palcoscenico alle Startup”: pitch competition fra startup, con riconoscimenti in serata.