Al via lavori manutenzione straordinaria metro A

La linea A della metropolitana di Roma Capitale sarà interessata da lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria nel periodo estivo.

Al fine di minimizzare i disagi per gli utenti i lavori verranno eseguiti su determinate tratte della linea A nei soli fine settimana dall’8 giugno al 21 luglio.

A partire, invece, dal 4 agosto, i lavori avranno ad oggetto tratte più lunghe con un’interruzione fino al 25 agosto sul percorso interessato. Tutte le informazioni di dettaglio sono visibili sui siti di Atac e Roma Servizi per la Mobilità.

“Saranno realizzati interventi importanti, attesi da anni, utili a rinnovare la linea metropolitana. Le operazioni di ammodernamento prevedono lavori sull’infrastruttura che andranno a migliorare il servizio, garantendo maggiore sicurezza per gli utenti del trasporto pubblico della nostra città”, dichiara la Sindaca di Roma,Virginia Raggi.

“Una manutenzione straordinaria che garantirà maggiore efficienza del servizio. Cantieri programmati in modo da ridurre al minimo i disagi per l’utenza. La linea, infatti, sarà solo parzialmente interrotta, perché i lavori verranno effettuati a tratte alterne. In base al cronoprogramma delle attività è stato quindi definito e programmato il servizio sostitutivo con navette dedicate”, dichiara l’assessora alla Città in Movimento, Linda Meleo.