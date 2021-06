Al via le prove del Concorso Roma Capitale

Ieri 16 giugno 2021 sono iniziate le prove del “concorsone” bandito da Roma Capitale, prove che si concluderanno il prossimo 4 agosto. E’ l’esito di tre bandi pubblicati ad agosto 2020 per l’assunzione di 1.512 unità di personale tra dirigenti, funzionari e istruttori. Tra le figure ricercate, oltre a quelle specificamente amministrative, vi sono avvocati, ingegneri, architetti, geometri, esperti in digitalizzazione, assistenti sociali, funzionari per servizi educativi e scolastici, agenti di Polizia Locale. Ad aprile 2021 sono stati riaperti, per 30 giorni, i bandi per istruttori e funzionari, in modo da recepire le modifiche legislative varate del Governo per accelerare le procedure concorsuali.

Le candidature pervenute per i 42 posti da dirigente ammontano a 3.725, quelle per i 420 posti da funzionario (categoria D) sono pari a 77mila, mentre le candidature per i 1.050 posti da istruttore (categoria C) assommano a 149mila. Nel complesso, Roma Capitale ha ricevuto 231mila candidature. Oltre il 60% dei candidati proviene dal Lazio.

“Con questo concorso prosegue il percorso di rigenerazione della macchina amministrativa capitolina che abbiamo avviato. Aggiungiamo così un tassello fondamentale, considerando che l’ultimo concorso era stato bandito nel 2010. Si tratta di un’importante iniezione di nuove competenze e professionalità, funzionali alle sfide future che attendono la Capitale, anche in vista degli importanti investimenti del Recovery Plan”, dichiara l’assessore al Personale, Antonio De Santis.