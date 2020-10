Al via lunedì 12 ottobre nuova linea elettrica 100

Da lunedì 12 ottobre 2020 sarà operativa la nuova linea circolare 100 servita da minibus elettrici. Il nuovo servizio a emissioni zero faciliterà gli spostamenti in centro, agevolando anche chi deve raggiungere le vie dello shopping.

I bus navetta avranno un capolinea unico in via di Porta Pinciana e percorreranno via Ludovisi, via Veneto, via del Tritone, via Due Macelli, via della Mercede, via delle Convertite, via dei Prefetti, via Monte Brianzo, via Vittoria Colonna, piazza Cavour, via Cicerone, largo Fontanella Borghese, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, via Veneto e via di Porta Pinciana.

La linea 100 sarà attiva dal lunedì al sabato tra le 9 e le 20.