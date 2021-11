Al via “Se Citofonando”, il podcast di Andrea Papazzoni e Luca Guarneri

Da sabato 27 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Se citofonando”, la serie podcast dedicata al mondo del backstage, con un occhio di riguardo ai nuovi artisti, tendenze, intrattenimento e attualità.

Un vero e proprio viaggio alla scoperta del dietro le quinte della musica live. All’interno della casa di “Se citofonando” ogni settimana cantanti, influencer, attori e addetti ai lavori diventeranno ospiti del salotto virtuale di Andrea Papazzoni e Luca Guarneri.

Ai microfoni di “Se citofonando” i due host si metteranno a nudo, forse come non avevano mai fatto prima, raccontando le loro vite artistiche e condividendo, di fatto, le loro emozioni con l’ascoltatore che diventa per l’occasione protagonista assoluto del podcast. L’idea ai due, il primo discografico e il secondo blogger e speaker radiofonico, arriva davanti a un Aperol Spritz in Arena di Verona durante l’appuntamento musicale dei Seat Music Awards 2021.

In quell’occasione entrambi hanno l’opportunità di tornare a fare il proprio lavoro potendo vivere il live da vicino, in un backstage, a seguito del periodo di pandemia che ha bloccato il settore della musica live. Dopo aver visto i tanti fan emozionarsi al passaggio dei loro artisti preferiti, la domanda è sorta spontanea: “Come far conoscere da vicino questo mondo senza cadere nel banale?”.

«Questo podcast è un’idea condivisa – dichiara Andrea Papazzoni- e dalla condivisione nascono sempre cose belle. Avere come compagno di viaggio Luca è stato un plus non indifferente, spesso mi ha dato la carica per credere ancora di più in questo progetto. Non salviamo vite, sicuramente viviamo di parole, ma a volte sono quelle giuste.»

«Sono convinto che al giorno d’oggi sia necessario condividere emozioni – dichiara Luca Guarneri – per emozionarsi e sapere di aver fatto la scelta giusta. Io l’ho fatta tempo fa scegliendo questo lavoro e oggi iniziando questa avventura con Andrea, un vulcano di creatività e sensibilità. Bisogna mettersi in gioco nuovamente, la vita richiede questo. Il nostro momento è ora.

Andrea Papazzoni, nasce a Roma il 19/03/90, si diploma al conservatorio O. Respighi di Latina in pianoforte classico, e poi prosegue gli studi presso il Musicians Institute di Los Angeles. Nel 2015 si trasferisce a Milano e inizia a lavorare per il Q STUDIO, per poi aprire la propria etichetta Nuvole e Sole, gestita da Andrea Papazzoni e Arianna Mereu. Nel corso degli anni l’etichetta ha prodotto ben 75 emergenti, con singoli ed EP. Ed è stata punto di riferimento per la scrittura, la produzione e la promo per emergenti e per big, collaborando tra gli altri con: Antonino, Giulia Luzi, Cristina D’avena, Alessio Bernabei, Rita Bellanza. Nel 2019/2020 Andrea riceve due dischi d’oro ( Sul più bello // testa tra le nuvole pt.2 ) ed un disco di platino ( Testa tra le nuvole pt.2 ) con il cantante Alfa, Discografica ArtistFirst. Inoltre, sempre nel 2020 Papazzoni è ad Amici di Maria de Filippi per la prima volta come autore per Leonardo La Macchia con il singolo “L’appuntamento”. Oggi Andrea è pronto ad affrontare una nuova sfida personale attraverso la Platinum Recording Label Gotham Dischi, da lui fondata ad inizio 2021.

Luca Guarneri (Splash) nasce a Cremona il 28/03/1997. Amante dei live, della musica, dello spettacolo e del trash in tutto il suo stile, il suo pass al collo è un segno distintivo. La prima esperienza su un set televisivo arriva prestissimo, all’età di 13 anni.

Muove i primi passi nel mondo radiofonico, passando per il mondo televisivo, restando collegato di continuo 24 ore su 24 su tutti i social possibili immaginabili, alla ricerca di nuove storie da raccontare e da vivere. Tanti volti incontrati, tanti talenti scoperti. Un programma televisivo (STARTIST) ideato e condotto. Un evento ideato e condotto ad Expo2015 volto a promuovere tematiche sociali molto importanti. Tante ore di diretta, sempre con il sorriso.

Il 31 dicembre 2018 ha condotto ‘Capodanno da Favola’ in Piazza Stradivari a Cremona replicando l’anno successivo. Il 21 gennaio 2019 ha pubblicato il suo libro d’esordio, “SIGLA”. E’ founder del blog SPLASHOUSE e da un paio di anni collaboracon alcune realtà editoriali tra cui Rtl 102.5 news.

“Se Citofonando” è una produzione Gotham Dischi, resident negli studi di RTL (Cologno Monzese, Milano).

L’appuntamento, a cadenza settimanale, continuerà ovviamente sui social permettendo un’interazione continua e uno scambio di opinioni diretto e senza filtri.