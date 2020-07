Alberi a Centocelle. Quando è troppo…

D’estate, con il caldo e il sole a picco, per i passanti non ha prezzo l’ombra offerta dagli alberi; ma quando la frescura…presenta il conto, o è una cambiale a scadenza, non c’è più convenienza.

È il caso di alcune zone di Centocelle

Ad esempio via Cesati, dove gli alberi germinano sia dal basso, che dall’alto e rendono problematico il passaggio; o dove qualche ramo eccessivamente carico spezza la giuntura con il tronco e rovina sul marciapiede.

Il ramo viene tagliato e resta a terra, il marciapiede recintato in attesa della rimozione “istituzionale” (con calma però…) o ad opera di qualche passante in cerca di legna per il focolare.

È il caso di via Cocconi, dove i platani raggiungono ormai il quinto piano dei palazzi, di cui lambiscono i balconi; dove i pini, gravati anch’essi da una chioma eccessiva, cercano supporto nei platani, vecchi e spesso fragili; o in cui i lampioni sono stati intelligentemente posti a ridosso dei platani che addirittura li avvolgono, con il risultato di una illuminazione scarsissima con conseguente spreco di energia elettrica.

In assenza del Servizio Giardini, non resta che attendere vènti potatori, sperando che agiscano di notte, senza mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.

Maurizio Rossi