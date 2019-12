Alberi di Natale nel V municipio

Un weekend all’insegna dell’ambiente e del Natale, nel V Municipio.

Dopo la pedonalizzazione e gli eventi che si sono susseguiti sabato a via Marcianise, domenica l’Amministrazione ha aiutato ben due Comitati del territorio ad allestire e abbellire due alberi di Natale posizionati, rispettivamente, al parco Don Cadmo Biavati e al Parco Giordano Sangalli.

Nel corso della mattinata sono stati posizionati gli addobbi in un clima di festa e convivialità, alternato a laboratori creativi, canti natalizi e merende solidali.

A dare il via è stato il Comitato Spontaneo Acquedotto Alessandrino che, presso il Parco Giordano Sangalli, a partire dalle ore 10, ha allestito l’albero natalizio con gli addobbi forniti e acquistati dal Municipio e ha costruito anche la capanna per il presepe.

Stesso iter si è verificato, a partire dalle 11, al Parco Don Cadmo Biavati grazie al lavoro svolto e coordinato dal Comitato del Parco di via delle Palme che ha decorato l’albero posizionato dal Servizio Giardini vicino all’area ludica del parco, organizzando, per i più piccoli, laboratori di creazione di addobbi natalizi con materiali di riuso e riciclo.

È stata una mattinata di festa e convivialità, occasione per vivere, decorare e abbellire il proprio quartiere. Con queste iniziative anche i cittadini contribuiscono a rendere più decorose le zone dove vivono.

L’obiettivo dell’Amministrazione, come sottolineato dall’Assessore Dario Pulcini, organizzatore e coordinatore di queste iniziative è quello di dotare ogni quartiere del proprio albero di Natale che, di anno in anno, potrà essere addobbato, garantendo così un’equanimità. Pulcini ha detto:”Ci dispiace per i quartieri che quest’anno non siamo riusciti a servire, ma stiamo cercando di diffondere queste iniziative su tutto il Municipio, coinvolgendo sempre più cittadini in attività ecosostenibili”.