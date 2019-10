Alberi in periferia

Giovedì 24 ottobre evento a sostegno dell’ambiente che si terrà a partire dalle 20:30 presso il Centrale Preneste teatro.

Sarà una serata di teatro e musica che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto e la piantumazione di alberi nel V Municipio.

A dare l’annuncio l’Assessore alle Politiche Ambientali Dario Pulcini:”L’idea nasce da un gruppo di amici, cittadini volontari, che mi hanno scritto proponendomi questa meravigliosa iniziativa che ho fin da subito sostenuto.

Il progetto è stato promosso dal V Municipio grazie anche al lavoro sinergico che ho svolto con l’Assessore alla Cultura Maria Teresa Brunetti che si è occupata di trovare il teatro dove organizzare l’incontro”.

Durante la serata si susseguiranno le esibizioni del gruppo di volontari: nella prima parte ci saranno dei monologhi teatrali, nella seconda i monologhi avranno anche un accompagnamento musicale con la chitarra.

L’ingresso è a sottoscrizione libera (non c’è un biglietto a costo fisso, ma ognuno può donare quanto vuole) e l’intero incasso della serata non andrà né agli artisti né all’organizzazione, ma verrà destinato interamente alla piantumazione di alberi in apposite aree scelte nel Municipio.”

Pulcini ha affermato:”Gli alberi, oltre a donare bellezza alla città, regolano la temperatura, prevengono l’erosione del suolo e assorbono CO2 in atmosfera riducendo l’effetto serra.

Queste sono le iniziative che vogliamo sostenere: progetti che creano una comunità solidale e pongono le basi per la costruzione di una città più verde, più salubre e quindi più vivibile”.