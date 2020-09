Albero cade su auto in prossimità di largo Beltramelli

A causa del forte vento che ieri 25 settembre 2020 ha colpito tutta la capitale, nel quartiere Pietralata/Portonaccio, esattamente in via E.T. Viollier, nelle vicinanze di largo Beltramelli, un albero di circa 3,5-4 metri di altezza si è abbattuto su un’auto regolarmente parcheggiata nelle vicinanze.

L’albero, fradicio alla base, è stato letteralmente staccato da terra ed è caduto sull’auto in sosta, senza procurarle, apparentemente, grossi danni.

Chi scrive, presidente del “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli”, è stato informato dell’accaduto da un solerte negoziante della zona, Nicola, che si ringrazia e, a sua volta, ha allertato la Polizia Locale del IV Municipio che, prontamente intervenuta, ha redatto il verbale di rito, provvedendo, nel contempo, a mettere in sicurezza l’albero che, questa mattina era ancora lì a terra.

In tutta la zona, peraltro, si sono staccati dagli alberi numerosi rami secchi.

Fortuna ha voluto che, in quel momento, non transitassero nella strada gli studenti che si dirigono presso l’Istituto Scolastico Comprensivo di via Achille Tedeschi e l’accaduto avrebbe potuto avere conseguenze diverse.

Il proprietario dell’auto, che lavora in zona, ha raccontato che analogo incidente gli è accaduto nel comune di sua residenza, vicino a Roma; ma, tutto sommato, ha reagito con molta tranquillità.

Pericle Eolo Bellofatto

Nelle foto: l’auto con l’albero sopra ed altri rami caduti in largo Beltramelli