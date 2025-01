Alemanno in carcere, mea culpa davanti ai giudici: “ho sbagliato per amore della politica”

“Ho commesso errori, ma l’ho fatto perché amo la politica”. Con queste parole, Gianni Alemanno, ex primo cittadino di Roma e leader del movimento Indipendenza!, ha cercato di spiegare le sue azioni durante l’udienza che si è svolta al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

L’ex sindaco, arrestato il 31 dicembre scorso, si trova ora detenuto nel carcere di Rebibbia, accusato di aver infranto le condizioni imposte dalla misura alternativa alla detenzione.

Durante la seduta, il procuratore generale ha suggerito una riduzione della pena complessiva, individuando la prima violazione delle prescrizioni a novembre.

Se il tribunale accogliesse questa proposta, Alemanno sconterebbe 18 mesi invece dei 22 originariamente previsti per il reato di traffico di influenze, nell’ambito dell’inchiesta Mondo di Mezzo.

Nel caso di buona condotta, però, potrebbe cavarsela con 12 mesi di reclusione.

Il difensore di Alemanno, l’avvocato Cesare Placanica, ha chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari affermando che nessuna delle “trasgressioni contestate era finalizzata a commettere reati ma legata alla sua attività politica“.

La questione giudiziaria di Gianni Alemanno resta una vicenda ancora senza fine, con un esito tutto da decidere in tribunale. In attesa che il Riesame prenda una posizione sul suo caso.

