Alessandro Onorato guarda al 2027: “La sicurezza a Roma non può essere solo delle destre”

Le elezioni amministrative di Roma si avvicinano, e sebbene siano ancora lontane, a metà 2027, la politica capitolina inizia a riscaldarsi. I salotti della politica della capitale si animano, con i temi del futuro della città e delle prossime sfide elettorali al centro dei dibattiti.

Mentre il Giubileo si prepara a essere un banco di prova fondamentale per l’amministrazione in carica, c’è chi, come Alessandro Onorato, già assessore al Turismo, Moda, Sport e Grandi eventi, guarda con attenzione al Campidoglio.

Nel suo sguardo verso le elezioni, Onorato non nasconde l’ambizione di giocare un ruolo da protagonista nel panorama politico capitolino.

“Sicurezza, una sfida che non può essere solo di destra”:

Uno dei temi centrali nella discussione politica romana è sicuramente la sicurezza, che Onorato considera un argomento importante per il futuro della capitale.

In un’intervista sul Foglio, ha sottolineato che questo tema non può essere “esclusiva delle destre”, ma deve essere affrontato in modo trasversale, rispondendo alle necessità di tutti i cittadini, senza strumentalizzazioni politiche.

“Perché una questione centrale come la sicurezza sembra essere un tabù per il nostro Pd? E’ un tema troppo importante per lasciarlo alla destra che non se ne occupa mai veramente, ma sembra utilizzarlo strumentalmente soltanto per alimentare l’odio sociale in una sorta di costante campagna elettorale. Eppure proprio su questo campo le destre dimostrano una clamorosa distanza tra promesse e fatti concreti”, scrive l’assessore sul Foglio.

“I dati ci dicono che i reati crescono in molte città e aumenta vertiginosamente la percezione di insicurezza tra la gente. E senza sicurezza, si sa, non c’è libertà”, afferma l’assessore.

“Oggi la domanda di sicurezza proviene, prevalentemente, dai ceti medi e bassi. Sono loro che si rivolgono allo stato poiché, a differenza delle classi agiate, non dispongono di mezzi propri per tutelarsi. Anche su questo dovrebbe aprirsi una seria riflessione politica a sinistra”, afferma.

“Noi del Pd siamo i più bravi a spiegare che la povertà, la mancata istruzione, un contesto di violenza siano territorio fertile per generare criminalità, emarginazione”, spiega Onorato, “quanto sia prezioso recuperare i detenuti ma non riusciamo a far capire chiaramente agli italiani che il Pd sta sempre dalla parte di chi un reato lo subisce.

Non può passare il messaggio che giustifichiamo uno scippatore solo perché ha avuto in sorte una storia disgraziata, e tantomeno che troviamo attenuanti per chi brucia rifiuti in un campo rom, perché il fumo tossico di quei roghi finisce direttamente nella finestra di una casa che sarà sicuramente in periferia e non nel centro delle città italiane.

E in quella casa è probabile che viva una coppia, e magari uno dei due è disoccupato, e l’altro guadagna poco più di 1.200 euro al mese con i quali viene pagato un mutuo o un affitto per un affaccio su una distesa di roulotte invece che su un parco verde”.

In vista delle prossime elezioni amministrative:

Insomma, le prossime elezioni amministrative saranno dunque una vera e propria prova di forza, e i temi della politica capitolina iniziano ad accendersi.

