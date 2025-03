Alessio D’Amato eletto nuovo segretario romano di azione: un nuovo capitolo per il partito nella Capitale

Alessio D’Amato, ex assessore alla Sanità della giunta Zingaretti, è il nuovo segretario romano di Azione. L’elezione è avvenuta all’unanimità durante l’assemblea del partito, un incontro che ha visto la partecipazione anche del leader nazionale Carlo Calenda. Un cambio di passo significativo per il partito, che consolida il suo radicamento nella Capitale con una figura di grande esperienza politica.

D’Amato: “più impegno per il termovalorizzatore”

“Da oggi – spiega il neoeletto segretario romano – ci sarà da parte dei consiglieri comunali e municipali di Azione un rinnovato impegno affinché Roma si doti al più presto del termovalorizzatore per la chiusura del ciclo dei rifiuti e l’abbassamento della Tari.

Apprezziamo i segnali di riduzione che provengono dalla giunta capitolina, ma sono ancora insufficienti per famiglie e imprese. Auspico che, su questo come su altri temi, ci sia la giusta attenzione alle nostre istanze da parte del sindaco Gualtieri”.

Il tema della sicurezza

“La nostra postura – continua D’Amato – sarà sempre sul merito dei provvedimenti e l’apertura di credito nei confronti del sindaco Gualtieri sarà commisurata alle risposte concrete.

A partire dalla centralità della sicurezza, tema che non può essere lasciato alla destra sovranista: lavorare per una città più decorosa, più illuminata, con maggiore attenzione alle periferie e alla sicurezza stradale. Ringrazio per la fiducia tutte le consigliere e i consiglieri comunali e municipali, i segretari dei municipi di Roma, gli under 30, i militanti e i simpatizzanti di Azione”.

