Alfiero Nena «è volato in cielo»

«La bella, grande e cara anima di Alfiero Nena è volata in cielo. – Questo il triste e, al contempo, dolce messaggio che abbiamo ricevuto questa mattina da Luigi Matteo – L’hanno accompagnata nella notte le mille colombe di pace che lui ha scolpito e l’hanno presentata alla “sua” Madonna dell’accoglienza e al “suo” Cristo luce del mondo. Alfiero è andato a vedere di persona la Bellezza che tanto ha inseguito nella sua arte unica, potente, inimitabile. A noi mancherà tantissimo e anche al mondo.»

Si è spento nei primi minuti di questa domenica 25 ottobre 2020 a 87 anni, presso l’ospedale Sandro Pertini di Roma dove era stato ricoverato 5 giorni fa.

«Assieme ai fratelli Anna, Francesca e Giorgio – scrive ancora Luigi Matteo – abbiamo tutti pregato per la sua guarigione. Dio l’ha voluto con sé. Sia fatta la volontà di Dio. Ringraziamo tutti per le preghiere e per la partecipazione.»

Alle condoglianze della Redazione e Direzione di “Abitare a Roma”, giunga ai famigliari la mia personale vicinanza.

La camera ardente è allestita dalla mattina presso lo stesso ospedale e appena possibile sarà comunicata la data dei funerali.

Federico Carabetta

Alfiero Nena , maestro scultore e Presidente Onorario dell’A.N.S.I. Associazione Nazionale Scultori d’Italia, era nato a Treviso il 7 ottobre 1933 e viveva a Roma nel quartiere Colli Aniene.