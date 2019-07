Alfonsi e Vincenzoni: “Consegnati i giardini di via Guglielmo Pepe all’Esquilino”

“Siamo molto soddisfatte che i giardini di Via Guglielmo Pepe nel rione Esquilino siano da oggi di nostra competenza, dopo il passaggio formale di questa mattina da parte della Sovrintendenza capitolina”.

Questa la dichiarazione della Presidente e dell’Assessora all’Ambiente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi e Anna Vincenzoni presenti questa mattina alle operazioni di consegna dell’area, avvenuta dopo un intervento di pulizia e sfalcio da parte del servizio giardini.

“Un passaggio assai significativo perché per la prima volta, un’area di pregio di oltre 2.500 mq con all’interno importanti testimonianze archeologiche, va sotto la gestione diretta di un Municipio. Un’operazione molto attesa anche dai comitati dei cittadini con i quali abbiamo attivato da subito una stretta collaborazione che continuerà nei prossimi mesi, perché si tratta di un’area situata in un contesto urbano che sarà interessato da importanti trasformazioni nel prossimo futuro. Ora il passo successivo – concludono Alfonsi e Vincenzoni – è procedere a una riqualificazione dell’area attraverso interventi di qualità grazie a una gara per la progettazione del giardino che abbiamo pubblicato in questi giorni”