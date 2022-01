Alfonsi: “M5S in difficoltà sulla lettura del Bilancio”

“Alcuni consiglieri M5S hanno dichiarato in Assemblea Capitolina che questa amministrazione ha definanziato opere per milioni di euro nell’ambito del verde.

Prima che affermino che è stata definanziata questa o quell’opera, vorrei far notare che non devono fare confusione tra il DUP, documento unico di programmazione e senza impatto finanziario che elenca gli obiettivi che l’amministrazione si pone, e il piano degli investimenti, parte integrante del bilancio di previsione”.

Così Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, ambiente e Ciclo dei Rifiuti.

“Le opere – prosegue Alfonsi – che i consiglieri hanno denunciato essere state stralciate, ad esempio il casale delle Cavalle Madri di Villa Ada, il parco di Via Ponderano, il Casale e parco della Cervelletta, la riqualificazione di Villa Lazzaroni, la manutenzione delle aziende agricole, erano contenute nel DUP, non nel bilancio, e sono state stralciate perché prive dei livelli minimi di progettazione. Sono stati invece da noi inseriti nel piano investimenti i fondi necessari per progettarle e poi realizzarle. Soldi veri, non libri dei sogni”.