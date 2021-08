Alfonsi (PD): “Le strane coincidenze di Virginia”

“La campagna elettorale per le amministrative a Roma entra nel vivo, e Virginia ci ricasca. Dopo la coincidenza di una cena di compleanno presso un noto albergo romano, che dal Comune aveva ottenuto poche settimane prima una importante autorizzazione edilizia per ampliare la struttura, arriva ora quella di cena a Ostia per il finanziamento della campagna elettorale della sindaca uscente, organizzata, guarda caso, nello stesso giorno e luogo in cui è stato previsto uno spettacolo di fuochi d’artificio che normalmente si svolge a Ferragosto. Sarebbe interessante sapere se lo spettacolo è stato spostato in funzione della cena o, viceversa, se la cena è stata organizzata proprio li per allietare i convenuti con i fuochi pirotecnici a spese delle casse municipali. In ogni caso c’è un grandissimo problema di opportunità. Se è in buona fede e si tratta solo di una coincidenza, Raggi rimandi il suo appuntamento elettorale ad altra data.”

Così in una nota Sabrina Alfonsi, capolista del Partito Democratico per le elezioni dell’Assemblea Capitolina.