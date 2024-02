Alfonsi: “Roma al fianco degli agricoltori, del’ambiente e del diritto al cibo”

“Mentre il Governo lancia slogan, Roma mette in campo proposte concrete per sostenere gli agricoltori e il diritto al cibo”. “Gli agricoltori producono un bene primario, il cibo. Un vero servizio essenziale per tutte e tutti noi e Roma, il più grande Comune agricolo del Paese, è pronta a dare il suo contributo. Per questo, lo scorso 27 ottobre abbiamo promosso un nuovo bando per assegnare terre pubbliche a giovani agricoltori premiando richiedenti under 40 che mettano al centro la cura dell’ambiente e del paesaggio.

Agricoltura e difesa dell’ambiente non sono due fronti contrapposti. Anzi l’agricoltura può essere la prima frontiera per la tutela del pianeta. I primi a essere danneggiati dal cambiamento climatico sono proprio le aziende agricole che nelle siccità, nelle alluvioni e nelle nuove aggressioni parassitarie, trovano i nemici contro i quali dobbiamo mettere in campo strumenti comuni e azioni collettive. In tal senso, un grande strumento è dato dall’innovazione e dalla formazione.

Per questo nel bando abbiamo previsto anche un affiancamento, pagato dal Comune, per non lasciare da soli coloro che vogliono intraprendere questa attività. Un altro grande lavoro fatto in questi due anni è l’istituzione del Consiglio del Cibo, una Consulta che svolge un lavoro completamente differente da quello messo in campo da Meloni e Lollobrigida che contrappongono gli interessi degli agricoltori a quelli dell’ambiente”.

In questa consulta che conta oltre 150 realtà collettive coesistono infatti piccoli e medi produttori, il Centro Agroalimentare e la Centrale del latte di Roma, le organizzazioni professionali, la grande distribuzione, il mondo della ristorazione e delle mense scolastiche, le associazioni ambientaliste e di consumatori. Un lavoro faticoso, certo, ma che dimostra come il confronto tra posizioni e attori differenti di tutta la filiera, sia l’unica possibilità per arrivare a soluzioni che garantiscano il diritto al cibo di qualità per tutte e tutti.

Oggettivamente la forbice che oggi c’è tra chi il cibo lo produce e chi lo vende al dettaglio è troppo ampia. Per questo come amministrazione stiamo lavorando anche per ridurre le distanze tra produzione e vendita. Sono un esempio le nostre mense scolastiche che vedono sulle tavole dei nostri 115.000 bambini che ogni giorno consumano un pasto a scuola, prodotti biologici forniti da aziende che distano massimo 300 km dal Campidoglio.

Proprio ieri, inoltre, l’assemblea Capitolina ha approvato una mozione d’urgenza che impegna il sindaco Roberto Gualtieri e la sua Giunta a richiedere al Governo che anche per il 2024 sia mantenuta la proroga delle esenzioni Irpef oltre all’esonero contributivo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40.Il governo Meloni, invece che togliere gli sgravi Irpef ed esonero dei contributi per i giovano agricoltori decisi dall’ex ministro Martina nel 2016, farebbe bene a intervenire a livello europeo non per delegittimare la transizione ecologica, ma per affiancarla a un necessario sostegno economico attraverso misure che riconoscano e salvaguardino la peculiarità della produzione agricola italiana fondata sulle piccole e medie imprese, superando gli squilibri che oggi vedono l’80% dei fondi intercettati solo dal 20% della grandi aziende e per tutelare la qualità dei prodotti italiani, riconosciuta a livello mondiale, attraverso disciplinari equiparati alle giuste regole, seppur stringenti, imposte ai nostri agricoltori. La lotta degli agricoltori sarà benvenuta nella nostra città perché mette al centro la cosa più preziosa per la nostra umanità: il cibo”.

Così in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.