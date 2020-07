Alfonsi-Talamanca: “Sostegno a I.C. Elsa Morante”

“I bambini dovranno tornare a scuola a settembre nel migliore dei modi e con tutte le garanzie. Di sicurezza, certo, ma anche di continuità didattica e di serenità, con un gruppo insegnante e una dirigenza che conosca i plessi e sappia organizzare al meglio la ripartenza in presenza. L’IC Elsa Morante, che insiste sul territorio di Testaccio, San Saba, Miani e Ostiense, con provvedimento del MIUR del 13.6.2020 è stato sottodimensionato e pertanto verrà destinata una dirigenza reggente, con un ruolo in altro istituto comprensivo. Ciò comporta un grave disagio all’intera comunità scolastica che vogliamo segnalare con forza, chiedendo all’Ufficio scolastico regionale di riconsiderare tale decisione. Abbiamo sostenuto fortemente con una nota congiunta la richiesta della Commissione Scuola del Municipio I, che accoglie le istanze della comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Elsa Morante di Testaccio, chiedendo all’USR Lazio di dare a questa scuola l’attenzione necessaria. Due lettere all’USR Lazio, una a firma del Presidente della Commissione scuola Jacopo Scatà e una a firma congiunta della Presidente del Municipio e dell’Assessore alla Scuola Figà Talamanca, per ribadire che la scuola deve essere vicina alla comunità, ai bambini, ai genitori, agli insegnanti. Vogliamo che a questa scuola, come tutte le altre del nostro territorio, sia assicurata una prospettiva futura di continuità, perché possa sviluppare a pieno la sua funzione fondamentale educativa, aggregativa e sociale nel migliore dei modi, per poter continuare ad essere vera comunità educante”.

Così in una nota la Presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, e l’Assessore alla Scuola Giovanni Figà Talamanca.