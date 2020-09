Alis lancia il singolo “Punto Fermo”

“Punto fermo” è il nuovo singolo di Alis, scritto dalla stessa cantautrice, in uscita in radio e nei digital store venerdì 25 settembre con l’etichetta MBC Musica e distribuzione Pirames International.

Quando un amore finisce, capita – a volte – che un invisibile filo sottile tenga legati per sempre i due protagonisti della storia. Questo è quello che Alis ha voluto raccontare in questa canzone.

“Lei – racconta Alis, al secolo Valentina Pitrolo – prima di rinunciare alla sua storia d’amore, prova a combattere e a mettersi ancora in gioco mentre il suo uomo, statico, immobile, non fa nulla per salvare questo rapporto.

A questo punto, esausta per questa barriera e per questo immobilismo, decide di andare via. Nonostante la storia sia ormai finita da tempo, nonostante il distacco, si rende conto però che, dentro di sé, l’uomo che amava continua ad essere il suo Punto fermo”.

Non a caso negli ultimi fotogrammi del videoclip ufficiale – diretto da Paolo Lombardo, con protagonista Fabio Vasco e a cui hanno collaborato anche Daniele Tofani e Yuri Santurri – uno sguardo tra i due protagonisti lascia aperta una speranza per questo amore.

Alis ha vinto il primo premio al Limatola Festival 2018 (Concorso Canoro per brani inediti) che consiste nella produzione di un singolo.

Così il produttore Nicco Verrienti ha ascoltato diversi brani e ha scelto proprio “Punto fermo”, lavorando poi all’arrangiamento presso Albicocca Studio, mentre il tocco finale è stato del Maestro Francesco Lo Cascio con il suo mixaggio e mastering.

“Una collaborazione – commenta Alis – che mi ha permesso di conoscere due ottimi professionisti e due splendide persone”.

Alis (Valentina Pitrolo) ha studiato pianoforte, canto, tecnica vocale e presenza scenica presso il “Roma Contemporary Music College”.

Si è laureata con 110 e lode all’università di Tor Vergata di Roma con una tesi sperimentale su “La funzione uditiva e la musica”.

Nel 2018 ha vinto il primo Premio al “Limatola Festival” (giuria composta da Tony Vandoni, Diego Calvetti, Lodovico Pagani di Warner Chappel Music Italy e Verrienti) con il suo brano inedito “Io come te”, dedicato alla madre.

Dal 2012 ad oggi sta realizzando il suo progetto cantautorale dedicandosi alla scrittura di numerosi brani, sia come autrice che compositrice, motivo che la spinge oggi ad uscire con un album.

“Punto Fermo” è il singolo che anticipa l’uscita del disco ed è accompagnato da un videoclip.