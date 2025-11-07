Alla scoperta della chiesa degli artisti di Piazza del Popolo

Roma da scoprire. Il 21 e il 28 novembre 2025 occasione da non perdere per scoprire da vicino i piccoli e grandi segreti della Basilica di Santa Maria in Montesanto, la chiesa “gemella” degli artisti nella scenografica piazza del Popolo.

In accordo con il vescovo e rettore Monsignor Antonio Staglianó la Claudia Biadi Music Academy Aps, in collaborazione con l’Associazione Culturale Sabate, promuove visite guidate all’interno della struttura ecclesiale.

Arriva così a Roma una nuova iniziativa culturale per scoprire gli aspetti storici ed architettonici della chiesa nella quale operarono illustri architetti, tra gli altri, Gian Lorenzo Bernini e Carlo Fontana edificata su una preesistente piramide funeraria di epoca romana di alto valore prospettico, allora come oggi, di accesso da Nord a Roma dalla via Flaminia.

I visitatori rimarranno affascinati dalla vicenda miracolosa che interessò il dipinto ad olio su tela “Madonna del Carmine di Monte Santo” posto sull’altare. Un prodigio che sollevò una forte devozione del popolo dell’Urbe nei confronti di questa chiesa e che fece la fama di Plautilla Bicci, pittrice, miniatrice, accademica di San Luca, prima donna architetto di cui si ha testimonianza storica. Il percorso di visita interesserà anche i sotterranei.

Si parlerà inoltre della consuetudine – seguita alla iniziativa di monsignor Ennio Francia di promuovere una specifica messa per gli artisti – di celebrare presso la chiesa le esequie di attori, artisti e registi, caratteristica che rende la Basilica unica, facendone fulcro di devozione dell’ampio settore di cinema e spettacolo operante nella Città Eterna.

Nella chiesa, tra gli altri, si sono tenuti i funerali di Ugo Tognazzi, Renato Rascel, Renato Carosone, Nino Manfredi, Mariangela Melato, Franco Califano, Fabrizio Frizzi, Stelvio Cipriani, Fred Bongusto, Monica Vitti, Gina Lollobrigida, Sandra Milo, Philippe Leroy, Nino Benvenuti, Adriana Asti.

Parte dei proventi delle visite guidate ad offerta libera saranno devoluti quale obolo della chiesa.

Visite guidate alla Basilica di Santa Maria in Monte Santo

21 Novembre 2025 ore 16 e 17

28 Novembre 2025 ore 16 e 17

Offerta libera – Prenotazioni obbligatorie: 360/805841 – associazionesabate1@tiscali.it o Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/ alla-scoperta-della-chiesa- degli-artisti-di-piazza-del- popolo-tickets-1963981406255

Posti limitati

