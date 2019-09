Alla scoperta della riserva naturale dell’Aniene con Gli Amici Di Conca D’Oro – APS

Domenica 29 settembre 2019, l’associazione di promozione sociale “Gli Amici Di Conca D’Oro – APS” ha organizzato un evento gratuito ed aperto a tutti, per conoscere una parte della riserva naturale dell’Aniene, posta tra il parco delle Valli ed il fiume dell’Aniene.

Il percorso di oltre 5 km permetterà di conoscere la fauna e biodiversità di un luogo selvaggio e poco conosciuto dai cittadini e residenti del quartiere Conca D’Oro, ma soprattutto apprezzare ciò che di bello la natura sa offrire.

Durante la passeggiata a piedi, sono previste delle tappe, per ammirare alcuni punti che quest’area verde sa offrire.

Appuntamento alle ore 10.00 (si consiglia qualche minuto prima) di domenica 29 settembre, all’entrata del parco delle Valli, in via Val D’Ala 19, per passare una mattinata all’insegna del contatto con la natura e del piacere di stare insieme.

Maggiori informazioni sul sito http://concadororoma.blogspot.com/2019/09/passeggiando-nel-parco-delle-valli.html

E. M.