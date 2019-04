Alla Stanza della cultura lunedì 8 aprile torna il GaLet

Lunedì 8 aprile 2019 alle ore 18,30 nella Stanza della cultura presso la Farmacia Federico in via Prenestina 692 torna il GALet (che come recita la sua sigla: Gruppo di Ascolto Letterario) è un circolo culturale in cui c’è massima disponibilità all’ascolto di testi letterari (poesie, racconti, scketch e confronto di esperienze nel campo artistico).

L’incontro di lunedì sarà a tema libero e servirà anche per una messa a punto della programmazione dei successivi incontri (si preannunciano numerose positive novità).

L’incontro del GALet come sempre è gratuito e partecipare è un piacere dell’anima.

Il GALet è promosso dalle associazioni Pilloleart, Omnia Urbes e Amici del Parco.