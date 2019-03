All’Arciliuto di Roma per festeggiare i vent’anni di Terre Sommerse

Inizia il 7 marzo 2019 la rassegna musicale “Vent’anni e non sentirli”, iniziativa della casa editrice e discografica Terre Sommerse che si svolgerà presso il Teatro Arciliuto di Roma (Piazza Montevecchio, 5) e che si concluderà dopo sette concerti-evento l’otto giugno.

La rassegna nasce con l’intento di festeggiare i vent’anni dell’etichetta romana che più di tutte ha dedicato la propria attenzione e dato voce al mondo e ai grandi artisti del jazz italiano.

Proprio il jazz è il principale protagonista di questa serie di eventi, che, con la direzione artistica di Nicola Puglielli, vedranno alternarsi sul palco nomi storici dell’etichetta e del jazz italiano, quali Pasquale Innarella, Angelo Olivieri, Francesco Lo Cascio e Nicola Puglielli, insieme ad altri grandi artisti quali Massimo Alviti, Roberto Laneri, Toni Germani, Nicola Cantatore, Stefano Mingo, Massimo Sergi e il Southzone Saxophone Quartet.

Ad arricchire la rassegna due serate, il 29 marzo e il 27 aprile, dedicate alla canzone d’autore, con Stefano Frollano, Silvia Mirarchi, Fabio Furnari, Mauto e Fùrnari.

Ad inaugurare la kermesse, il 7 marzo saranno Armando Bertozzi con Pericle Odierna e Leonardo Bertozzi e Angelo Olivieri con Alessandro De Angelis.

Odierna e Bertozzi rivisitano in chiave polimetrica alcuni spunti tematici, utilizzando metri ritmici diversi durante l’andamento della melodia. Da una parte il sax, strumento monodico che fa uso prevalentemente della melodia e dall’altra la batteria, strumento poliritmico per antonomasia. Rinunciano a tutte le comode strutture mentali tecnico-musicali cercando nel suono puro, nel senso ancestrale del ritmo, nella melodia pura e nelle proprie intime emozioni il senso di una esperienza unica vera e per questo irripetibile. Frammentano i temi, adottano sempre la poliritmia e la polimetria, il contrappunto, liberandosi della costrizione del metro ritmico inteso in senso tradizionale.

Angelo Olivieri e Alessandro De Angelis, trombettista e pianista che, dopo più di dieci anni si ritroveranno insieme su un palco a condividere la musica di Nadir, lavoro uscito per Terre Sommerse nel 2006 che portò i due musicisti alla ribalta della scena jazz nazionale. Il progetto pone al centro l’interplay tra i due musicisti che si ritroveranno dopo aver diviso i loro cammini artistici.

Di Nadir si diceva: “Olivieri ha un timbro che per certi versi può ricordare Raca o Stanko. I due propongono una musica scarna, pensosa ed evocativa, più efficace nei brani originali, con un’ottima intesa e quel tanto di tocco pianistico billevansiano che non guasta” (Vincenzo Fugaldi, Jazzitalia).

Terre Sommerse nasce nel 1998 su iniziativa di Fabio Furnari, cantautore e produttore discografico, in oltre vent’anni di attività ha raccolto oltre trecento pubblicazioni letterarie tra narrativa, saggistica e poesia, con collane ormai di lontana fondazione quali “Dall’oriente all’occidente”, “I Prismi”, “La Luna Storta”, e le nuove collane “Sidera” e “Le Pillole”, e, non ultima la rivista trimestrale di arte e cultura “Corus Cafè”. Numerose, inoltre, le pubblicazioni discografiche, che spaziano dal jazz alla musica classica, dalla canzone d’autore all’indie-pop.

Tra i molti autori ed artisti si ricordano Corrado Malanga, Italo Evangelisti, Amedeo Minghi, Enrica Perucchietti, Stefano Micocci, Rodolfo Maltese, Andrea Alberti, Pasquale Innarella, Angelo Olivieri, Pepy, Dejan Bogdanovich.

L’inizio dei concerti è previsto alle 21:30 (15 euro il costo di ingresso), mentre per chi lo desiderasse è disponibile un buffet alle 20:30.

Programma

Giovedì 7 Marzo – Sala Teatro: Armando Bertozzi, Pericle Odierna e Leonardo Bertozzi + Angelo Olivieri e Alessandro De Angelis (in “Nadir”, duo tromba e pianoforte)

Venerdì 29 Marzo Salotto Musicale: Stefano Frollano + Silvia Mirarchi

Venerdì 12 Aprile Salotto Musicale: Stefano Mingo + Nicola Puglielli + Massimo Sergi

Sabato 27 aprile – Salotto Musicale: Fabio Funari + Mauto + Fùrnari

Venerdì 3 maggio – Sala Teatro: South Zone Saxophone Quartet + Toni Germani

Giovedì 30 Maggio – Sala Teatro: Go_Dex Quartet di Pasquale Innarella

Sabato 8 Giugno – Sala Teatro: Nicola Cantatore + Massimo Alviti (Trio) + Roberto Laneri