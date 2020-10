All’Arciliuto in ottobre musica e poesia di qualità 

I prossimi appuntamenti in programma all’Arciliuto in piazza Montevecchio, 5 a Roma (adiacente a piazza Navona)

Dall’8 al 18 ottobre: Musica, Prosa, Poesia e Solidarietà

Di seguito l’agenda:

Giovedì 8, presentazione del libro di Francesco Basile “Quarant’anni in versi”

Venerdì 9, Douglas Meakin in concerto

Sabato 10, concerto di Andrea Giraudo Live, doppio spettacolo alle 19,30 e alle 21,30

Domenica 11, il bellissimo concerto di musica buddista di Eleonora Velka Sai, doppio spettacolo alle 18 e alle 21. Una esperienza musicale unica da non perdere.

Mercoledì 14, i salotti culturali di Sasà Calabrese, “Genova per noi”, Genova e i suoi luoghi cantati e vissuti dai massimi interpreti della “scuola genovese” della canzone e della poesia

Giovedì 15, i salotti culturali di Sasà Calabrese, “Intorno a Lucio Dalla”, Un viaggio nella forma canzone del “genietto” bolognese e la trasformazione che ha portato da musicista e cantautore

Venerdì 16, Fabio Fois e Fabrizio Montanari in Acoustic Duo

Domenica 18, la compagnia Grecialia presenta “Fuori dal tempo Elettra racconta”

Per consultare la programmazione:

https://www.arciliuto.it/programmazione.html

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è consigliabile la prenotazione.

Contatti Evento: Teatro ARCILIUTO Piazza Montevecchio, 5 Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi) – mobile 333 8568464 (calls&sms) – info@arciliuto.it – http://www.arciliuto.it/

Come raggiungere il teatro

Da Largo Zanardelli le persone percorreranno Via dei Coronari proseguendo sino alla quarta stradella a sinistra in corrispondenza di Piazza San Simeone, detta di Montevecchio. Nella successiva piazzetta di Montevecchio, al numero 5 troveranno L’ARCILIUTO.

