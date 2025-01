Allarme a Ostia: la Fontana dello Zodiaco in pericolo a causa dell’erosione

Uno dei simboli più iconici del litorale romano, la Fontana dello Zodiaco, è in serio pericolo. Le recenti mareggiate hanno divorato la spiaggia, raggiungendo la base della storica struttura e mettendone in bilico la stabilità.

Nonostante i restauri effettuati negli anni passati, l’assenza di una manutenzione costante e il continuo avanzare del mare stanno minacciando non solo la fontana, ma anche la pavimentazione a mosaico che la circonda.

L’erosione costiera ha già spazzato via numerosi stabilimenti balneari e ora rischia di compromettere la rotonda su cui sorge la fontana, rendendone il futuro sempre più incerto.

Di fronte a questa emergenza, il Consiglio del Municipio Roma X ha lanciato un appello urgente al Presidente della Regione Lazio, approvando una mozione che sollecita interventi strutturali immediati per contrastare l’erosione.

Il documento chiede anche l’attivazione di un piano di manutenzione regolare per proteggere e preservare questo gioiello storico e artistico, che rappresenta un pezzo dell’identità di Ostia.

“Non possiamo restare a guardare mentre un simbolo della nostra città sprofonda nell’oblio,” dichiarano i consiglieri del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti. “È necessario agire subito, prima che sia troppo tardi.”

Mentre il mare continua la sua inarrestabile avanzata, la domanda resta: riusciremo a salvare la Fontana dello Zodiaco o la lasceremo scomparire sotto le onde?

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.