Allarme a Roma: auto in fiamme davanti al Ministero della Giustizia

Un episodio di allarme e tensione si è verificato questa mattina, poco dopo le 6, in via Arenula a Roma, davanti al ministero della Giustizia.

A scatenare l’accaduto un 52enne dipendente pubblico, sospettato di aver dato fuoco alla propria vettura.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe contattato il 112 intorno alle 5:50, dichiarando di aver scavalcato il muro di cinta del ministero e di aver appiccato le fiamme alla sua Peugeot parcheggiata davanti all’edificio.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri, insieme al personale della Polizia Penitenziaria.

I militari hanno trovato il 52enne all’interno dei giardini esterni del ministero, all’interno della recinzione, e lo hanno accompagnato presso la caserma della Compagnia Roma Centro. Ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti, che stanno svolgendo accertamenti sul gesto.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, per domare l’incendio, e la Polizia Locale, gruppo I Trevi, per gestire la viabilità e garantire la sicurezza della zona.

