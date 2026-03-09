Allarme bomba a Fontana di Trevi: valigia sospetta fa scattare i controlli, area chiusa per un’ora

Il respiro di una mattina qualunque nel salotto turistico della Capitale si è fermato improvvisamente intorno alle 9:30.

Tra i vicoli che portano a Fontana di Trevi, precisamente all’incrocio tra via Poli e piazza dei Crociferi, una valigia abbandonata sul marciapiede ha fatto scattare l’allarme bomba, congelando il flusso di migliaia di visitatori.

Blindato il perimetro monumentale

La segnalazione è arrivata da alcuni passanti insospettiti da quel bagaglio solitario in una delle aree a più alta sorveglianza della città.

Immediato l’intervento degli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale, che hanno applicato i protocolli di massima sicurezza: in pochi minuti è stata istituita una “zona rossa”.

I caschi bianchi hanno sbarrato gli accessi a:

Via Poli e Piazza dei Crociferi;

Parte di Piazza di Trevi;

Via delle Muratte, l’arteria pedonale solitamente intasata dal passaggio verso il monumento.

L’intervento degli artificieri

Mentre turisti e residenti osservavano con apprensione dietro i nastri segnaletici, sul posto sono giunti gli artificieri della Questura di Roma.

Le operazioni di verifica sono durate circa un’ora, durante la quale il silenzio irreale della zona è stato rotto solo dai comandi via radio e dai controlli tecnici sul bagaglio sospetto.

Il sospiro di sollievo: allarme rientrato

Dopo un’accurata ispezione, la tensione si è sciolta: la valigia è risultata completamente vuota.

Probabilmente un bagaglio smarrito o abbandonato da un viaggiatore distratto, che però è bastato a paralizzare il cuore di Roma.

Intorno alle 10:30, l’allarme è ufficialmente rientrato. Gli agenti hanno progressivamente rimosso le transenne, permettendo alla folla di riappropriarsi dei marciapiedi e alla circolazione di riprendere il suo corso caotico ma rassicurante.

