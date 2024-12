Allarme bomba in tribunale a Piazzale Clodio e in Corte di Cassazione, verifiche in corso

Paura nella capitale questa mattina, 3 dicembre, per una telefonata anonima che ha segnalato la presenza di due ordigni esplosivi nei principali edifici della giustizia romana: il Tribunale di Piazzale Clodio e la Corte di Cassazione a Piazza Cavour, nel quartiere Prati.

L’allerta è stata diramata poco prima delle 10:00, quando il numero di emergenza 112 ha ricevuto la chiamata che ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri: i Carabinieri sono al lavoro nel Tribunale, mentre la Polizia sta operando all’interno della Cassazione. Nonostante il pericolo segnalato, al momento non è stata disposta alcuna evacuazione degli uffici.

La situazione si è verificata in un contesto particolarmente delicato: presso il Tribunale di Piazzale Clodio si sta svolgendo l’udienza del processo per l’omicidio di Giulio Regeni, mentre in Cassazione, nel pomeriggio, è attesa la sentenza definitiva sulla tragedia dell’hotel Rigopiano.

Le operazioni di bonifica proseguono senza sosta, con gli specialisti che stanno setacciando ogni area per verificare la veridicità della minaccia.

Nel frattempo, non si esclude che la telefonata possa essere un atto intimidatorio o un tentativo di disturbo, dato il rilievo delle udienze in corso.

Le autorità, pur mantenendo il riserbo, invitano alla calma e assicurano che la situazione è sotto controllo.

Seguiranno aggiornamenti sull’esito delle verifiche e sull’eventuale identità del responsabile dietro questa segnalazione.

