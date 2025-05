Allarme sicurezza sulle strade della Capitale: “Serve un piano per salvare i pedoni”

Tre vite spezzate in poco più di 24 ore. È l’ennesimo bilancio tragico che riaccende i riflettori su una vera e propria emergenza urbana: quella dei pedoni investiti sulle strade della Capitale.

A denunciarlo con forza è il Movimento Diritti dei Pedoni, che parla apertamente di “strage sistematica” e chiede un incontro urgente con l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e con il comandante della polizia locale, Mario De Sclavis.

I numeri sono drammatici. Secondo i dati diffusi da Asaps e rilanciati dall’associazione, nel 2024 sono già 475 i pedoni morti sulle strade italiane. Di questi, ben 59 nel Lazio e 43 solo tra Roma e provincia. “E il 2025 non va meglio”, scrive il Movimento in una nota che ha il tono di un grido d’allarme.

Sotto accusa c’è la lentezza e la scarsa incisività delle istituzioni locali. “Riconosciamo che sono stati avviati alcuni interventi come i black point e gli attraversamenti pedonali rialzati – spiegano gli attivisti – ma la portata del problema è molto più ampia. Servono scelte politiche coraggiose, non cerotti temporanei”.

Tra le proposte avanzate al Campidoglio, spiccano un rafforzamento delle infrastrutture per la mobilità pedonale, maggiori controlli sul territorio e sanzioni più severe per chi guida in modo pericoloso. Ma anche un investimento deciso in campagne di sensibilizzazione contro la velocità e le infrazioni.

“Chi a Roma sceglie di muoversi a piedi o con i mezzi pubblici si ritrova ogni giorno a rischiare la vita – conclude la nota – in un clima di normalizzazione della violenza stradale. L’amministrazione deve assumersi le proprie responsabilità e garantire sicurezza e salute pubblica. Ne va della vita delle persone”.

