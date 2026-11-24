Un racconto musicale ispirato al Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry per sostenere i percorsi di arte-terapia rivolti ai giovani con disagio psichico. Sabato 28 novembre, alle ore 18:30, la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ospita «Il Principe e la Rosa», Symphony Story con musiche originali di Angelo Bruzzese promossa dalla Fondazione don Luigi Di Liegro, dall’Associazione Fabrica Harmonica Aps Ets e dalla Civica Scuola delle Arti in collaborazione con Icnt Orchestra, Ic La Giustiniana, Acorn International School e Tiberland.

Protagonisti sul palcoscenico oltre cento giovani dell’orchestra e del coro di voci bianche diretti da Daniele Camiz, insieme ai solisti Matteo Manzone, Laura Testa e Renata Cantarella e con gli interventi di Daniela Virgilio e Giacomo Spaconi.

Una rete di scuole e musicisti patrocinata dal Campidoglio: «Mettere la cultura al servizio della comunità»

Il progetto, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, nasce dal lavoro collettivo coordinato da Annalisa Pellegrini con i preparatori dei cori Eufrasia De Mattia, Viki Andonova, Ludovica Orestano, Anna Sneider e Annalisa Carone, i preparatori dell’Orchestra Giovanile Valentina Verzola e Americo Gorello e la scenografa Paola Rocchi.

«Vogliamo offrire alla città non soltanto una serata di grande valore artistico, ma soprattutto un’occasione concreta per sostenere le attività di arte-terapia della Fondazione Di Liegro, con particolare attenzione alle nuove generazioni — sottolinea Luigina Di Liegro, segretaria della Fondazione, ringraziando Fabrica Harmonica e il Campidoglio —. Questa iniziativa rappresenta anche un importante esempio di collaborazione tra realtà che condividono una stessa visione: mettere la cultura e la bellezza al servizio della comunità». I biglietti per assistere al concerto sono acquistabili online sulla piattaforma TicketOne.

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