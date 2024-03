Alle 20.45 il derby laziale, tra Frosinone-Lazio: torna Guendouzi per i biancocelesti

Fermare l’emorragia di quattro sconfitte consecutive e riprendere la corsa in campionato. Sarà proprio questo l’obiettivo della Lazio nella gara contro il Frosinone, in programma questa sera Sabato 16 marzo alle ore 20:45. Partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Sarà il primo match dei biancocelesti dopo le dimissioni di Sarri.

Frosinone-Lazio, le ultime dalle panchine:

Martusciello, che guiderà la squadra nel derby regionale prima di far spazio a Tudor, sceglie una formazione in continuità con quella vista nelle ultime settimane. La buona notizia, per l’ex vice, è il ritorno di Guendouzi (squalifica ridotta), Marusic e Pellegrini. Tutti e tre i calciatori dovrebbero partire dal 1’. A completare la difesa ci saranno Romagnoli e Gila, in mezzo al campo col francese invece Luis Alberto e Cataldi. In porta non ci sarà Ivan Provedel, infortunatosi in maniera pesante nella sfida intera con l’Udinese. Fra i pali il greco Mandas. In attacco esterni offensivi saranno Felipe Anderson e Zaccagni, mentre Immobile è in vantaggio su Castellanos.

In casa Frosinone, l’ex Roma Di Francesco ripropone Cheddira terminale offensivo supportato da Soule e Gelli. In porta Turati davanti nel ballottaggio con Cerofolini.

Frosinone-Lazio, le probabili formazioni:

Frosinone (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soule, Cheddira, Gelli. All.: Di Francesco

Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Martusciello

Frosinone-Lazio, dove vedere la partita:

La partita fra Frosinone e Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati