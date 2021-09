Allenamento dell’Atletica Villa De Sanctis aspettando la Maratona di Roma

L’Atletica Villa De Sanctis riparte. Il 15 settembre gli atleti del VDS Runners Team importante gruppo Sportivo con sede nel territorio del V Municipio di Roma Capitale, si è riunito al Pac (Parco Aeroporto Centocelle) per prepararsi con un allenamento adeguato per partecipare alla Maratona di Roma “ACEA RUN ROME THE Marathon Roma Capitale” in programma il 19 settembre 2019.

Molti gli atleti presenti, (tutti vaccinati e rispettosi delle distanze di sicurezza nonostante l’ampiezza del posto) anche se molti di loro hanno deciso di fare una preparazione in un altro percorso forse più impegnativo in considerazione che quello del PAc offre diversi percorsi tutti completamente pianeggiante, perdendosi purtroppo le nozioni importanti da apprendere per correre con successo i 42,195 metri di una Maratona.

Per chi lo ha saltato, si precisa che questo incontro al PAC da parte degli atleti del VDS è stato molto interessante, in modo particolare per coloro che partecipano per la prima volta ad una Maratona. Inoltre, anche in considerazione del fatto che gli organizzatori della Maratona del 2021, offrono agli atleti la possibilità correre una staffetta di 42 km con un team composto da 4 concorrenti, quindi 4 frazionisti con i cambi previsti in quattro tranches.

Un’occasione quindi l’incontro al PAc del 15 settembre, importante sia per un allenamento collettivo ma anche per organizzarsi fra staffettisti (anche se la lista definitiva per la gara della Capitale verrà comunicata a giorni). Si è parlato anche, in considerazione delle migliaia di staffettisti che corrono nel medesimo percorso, in che modalità deve essere effettuato il cambio nei quattro punti stabiliti, dove è quanto si ritira il pettorale ed il pacco gara.

Nella mattinata non è mancato il tradizionale discorso di Adalberto Sabatella, il Presidente dell’Atletica Villa De Sanctis che ha ricordato ai presenti i buoni risultati ottenuti dal Gruppo del VDS il 5 settembre a Orte in occasione della XXI Edizione del Trofeo delle 7 Contrate, gara competitiva di 13 km. Una corsa impegnativa anche per l’eccessivo caldo dove il Gruppo Romano ha partecipato con un numero sostanzioso di atleti, con ottimi risultati: un secondo posto di Antonio Gambetta categoria SM 60, il 3° posto di Massimo Turianelli nella categoria SM 55, un 5° posto per Mariya Leshchuk SF 35, e ancora Simone Varallo, Adalberto Sabatella, Eugenio Hassemer, Gerardo Tommaso. Un elogio anche per Fabio Massimo Marchetti per la conquista il 34° posto fra gli assoluto e il terzo di categoria M40 al campionato italiano assoluto Skyrace, sulla distanza di 122,4 km e 1740 m di dislivello positivo, disputato il 5 settembre in Lombardia sulle Alpi Orobie.

Ed infine Sabatella ha ribadito a seguito delle novità sul chilometraggio della CorriColonna si è pensato di dirottare l’evento di Zagarolo per una gara interna allo SLAM sulla distanza di km 10. Partenza ore 10.00 quota di partecipazione euro 10. Iscrizioni direttamente sull’Area riservata entro il 22.9 pore 14.00

L’incontro al Pac come da tradizione si è concluso un abbondante rinfresco.