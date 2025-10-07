Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico In evidenza
Allerta a Roma nel giorno del ricordo del 7 ottobre: Ghetto sorvegliato speciale

La comunità Ebraica di Roma fa appello "perché tutte le forze politiche esprimano la loro condanna unanime"

Federica Esposito - 7 Ottobre 2025

Due anni fa, il 7 ottobre 2023, il mondo assisteva all’orrore: l’attacco di Hamas ai kibbutz israeliani, la strage di famiglie, le urla, il sangue, il massacro del Supernova Festival.

Una data che ha segnato la storia recente e che, nella Capitale, oggi si carica di un significato profondo, tra memoria, tensione e paura.

In città il clima è pesante, la vigilanza altissima. Non solo perché quella ferita è ancora aperta, ma perché negli ultimi giorni Roma ha vissuto episodi che hanno riacceso la fiamma dell’odio.

Dopo il corteo pro Palestina di sabato scorso finito con momenti di tensione —, scritte antisemitiche sono apparse sulle saracinesche dei negozi kosher a Marconi

Segnali inquietanti, che hanno spinto le forze dell’ordine a blindare l’intera città. Sotto controllo l’area del Ghetto, ma anche tutti i luoghi simbolo della comunità ebraica: sinagoghe, scuole, centri culturali e negozi.

L’obiettivo è chiaro — prevenire ogni gesto di provocazione, garantire la sicurezza e proteggere la memoria.

La commemorazione ufficiale delle vittime del 7 ottobre si terrà domenica 12 ottobre, rinviata di qualche giorno per rispetto della festività di Sukkot.

Sarà una cerimonia di raccoglimento e riflessione, alla presenza di rappresentanti istituzionali e politici. Ma già da oggi Roma si prepara come a un banco di prova per la sua tenuta civile.

Il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, in un post su X, ha lanciato un appello forte e diretto:

Il 7 ottobre avremmo voluto unirci in raccoglimento con la società civile, per ricordare le vittime dell’attacco di Hamas e pregare per il ritorno degli ostaggi. Davanti al ritorno di un antisemitismo che non si vergogna più di mostrarsi, la Comunità Ebraica di Roma fa appello a tutte le forze politiche perché condannino con fermezza ogni forma di odio e le istituzioni assumano provvedimenti concreti.”

