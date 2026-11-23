Sabato 28 novembre 2026, a partire dalle ore 10.00, l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (ICBSA), in collaborazione con l’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA Nazionale), promuove la giornata di studi «Le bande musicali: di ri-generazione in ri-generazione», un appuntamento dedicato alla ricostruzione e alla valorizzazione della storia delle formazioni bandistiche italiane, dal Risorgimento alla fine del Novecento.

L’iniziativa intende riportare al centro della riflessione storico-culturale una delle espressioni più significative e capillarmente diffuse del patrimonio musicale nazionale, evidenziando il contributo offerto dalle bande alla costruzione dell’identità collettiva, alla diffusione della cultura musicale e alla formazione di intere generazioni di cittadini.

Ben oltre la dimensione strettamente artistica, le bande musicali hanno rappresentato, per oltre un secolo e mezzo, autentici presìdi di cultura, partecipazione e aggregazione sociale. Dalle manifestazioni patriottiche risorgimentali alle celebrazioni civili e religiose, dalle piazze dei piccoli centri alle grandi occasioni pubbliche, esse hanno accompagnato le trasformazioni della società italiana, contribuendo a rendere accessibili repertori operistici e sinfonici e favorendo, soprattutto nei contesti popolari, l’apprendimento musicale e la partecipazione alla vita culturale delle comunità.

La giornata di studi si propone di superare una lettura esclusivamente repertoriale o celebrativa del fenomeno bandistico, restituendone la complessità storica, antropologica e sociale. Attraverso il confronto tra studiosi, direttori e compositori, saranno approfonditi il rapporto tra musica e identità nazionale, le tradizioni musicali territoriali, le modalità di trasmissione delle competenze e le trasformazioni dei linguaggi compositivi destinati alle formazioni bandistiche.

Particolare attenzione sarà riservata alla banda quale luogo di produzione culturale dal basso, capace di coniugare educazione musicale, associazionismo e partecipazione civica.

In questa prospettiva, il titolo dell’iniziativa richiama il continuo processo di trasmissione e rinnovamento attraverso cui il patrimonio bandistico si perpetua: non una semplice eredità affidata da una generazione all’altra, ma un insieme dinamico di pratiche, conoscenze e relazioni che si rigenerano nella vita delle comunità.

Dopo i saluti istituzionali della Direttrice dell’ICBSA e del Presidente di ANBIMA Nazionale, i lavori si apriranno con l’intervento di Gregorio Maria Paone (Conservatorio di Terni), dedicato alla presenza delle bande nella storia italiana dal Risorgimento alla società di massa, con particolare riferimento al loro contributo nei processi di costruzione dell’identità nazionale e di diffusione della cultura musicale.

Seguirà la relazione di Cristina Mauriello (ricercatrice indipendente), incentrata sulla diffusione delle opere di Giuseppe Verdi attraverso le esecuzioni bandistiche tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.

L’intervento offrirà l’occasione per approfondire il ruolo determinante svolto dalle bande nella circolazione e nella ricezione del repertorio operistico italiano, rendendo accessibili anche alle comunità più distanti dai principali circuiti teatrali le melodie e i linguaggi musicali che hanno segnato la storia culturale del Paese.

Gaetano Pennino (Regione Sicilia) proporrà invece una lettura etnomusicologica del fenomeno bandistico, soffermandosi in particolare sulla Sicilia del secondo Novecento e sul rapporto tra pratiche musicali, appartenenze territoriali, ritualità pubbliche e memoria comunitaria. La banda sarà considerata non soltanto come organismo musicale, ma come espressione delle relazioni sociali e dei processi di trasformazione delle comunità locali.

La seconda parte della mattinata vedrà gli interventi di Stefano Gatta (Banda Militare di Stato della Repubblica di San Marino), dedicato alla direzione bandistica, alla formazione e alla partecipazione musicale, e di Salvatore Schembari (Conservatorio di Trapani), che approfondirà l’evoluzione dei repertori, dei linguaggi e delle pratiche compositive per banda, dalle trascrizioni della tradizione operistica e sinfonica alla produzione originale del Novecento.

Un elemento di particolare interesse sarà costituito dalla proiezione di filmati storici e dall’ascolto di testimonianze sonore d’archivio, che consentiranno di ripercorrere, anche attraverso immagini e suoni, la presenza delle bande nelle cerimonie pubbliche, nelle feste popolari, nelle processioni e nella vita quotidiana del Paese. Il patrimonio audiovisivo offrirà così un’ulteriore chiave di lettura per comprendere il valore delle pratiche musicali collettive quali testimonianze della memoria storica e sociale italiana.

La collaborazione tra ICBSA e ANBIMA Nazionale intende inoltre favorire un dialogo tra istituzioni culturali, mondo della ricerca e associazionismo musicale, contribuendo a promuovere nuove prospettive per lo studio, la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio che comprende partiture, strumenti, archivi fotografici, documenti sonori e audiovisivi, ma anche saperi, esperienze e pratiche culturali condivise.

La Giornata di Studi è curata dal consiglio scientifico nelle persone di: Sandra Suatoni (direttrice ICBSA), Alberto Annarilli (consulente ICBSA) e Giuseppe Giordano (professore di etnomusicologia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata).

Riscoprire la storia delle bande musicali significa, in definitiva, riconoscere una parte fondamentale della storia culturale e civile dell’Italia: quella di una musica vissuta collettivamente, tramandata attraverso le generazioni e profondamente radicata nei territori.

Ingresso libero.

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