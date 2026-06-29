Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Alt dei carabinieri in via Teglio, la fuga a piedi non serve: coppia di pusher in manette

Un 44enne e una 42enne abbandonano l'auto alla vista dei militari ma vengono bloccati. Addosso avevano decine di dosi di cocaina e crack

Redazione - 29 Giugno 2026

Hanno accostato l’auto sul ciglio della strada, hanno spalancato le portiere e hanno tentato il tutto per tutto correndo a piedi nel buio. Una fuga disperata che si è aperta e chiusa nel giro di pochi minuti in via Teglio, a Roma, dove i Carabinieri della Stazione di Formello hanno intercettato e arrestato una coppia di spacciatori.

L’operazione è scattata nella tarda serata di ieri durante i consueti controlli del territorio. L’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura sospetta con a bordo due persone. Gli occupanti, accortisi della presenza della pattuglia e capendo che sarebbero stati fermati, hanno deciso di abbandonare il veicolo sperando di far perdere le proprie tracce tra le vie limitrofe.

I Carabinieri si sono lanciati immediatamente al loro inseguimento, riuscendo a bloccarli in piena sicurezza dopo poche centinaia di metri.

Una volta identificati, i due sono risultati vecchie conoscenze delle forze dell’ordine: si tratta di un uomo di 44 anni residente a Formello e di una donna romana di 42 anni, entrambi con precedenti specifici alle spalle.

Il motivo della fuga è emerso chiaramente durante la successiva perquisizione personale. Addosso all’uomo i militari hanno rinvenuto 12,7 grammi di cocaina, già accuratamente suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, oltre a un piccolo quantitativo di crack.

Anche la complice nascondeva nelle tasche la stessa tipologia di sostanze: 1,35 grammi di cocaina e un grammo di crack. Per la coppia, trovata con le mani nel sacco, sono scattate inevitabilmente le manette.

Immagine di repertorio

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