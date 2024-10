“Alto Impatto” a Roma: identificate oltre 400 persone, maxi operazione della Polizia

Roma si conferma sotto una lente di controllo costante, grazie alle operazioni di Alto Impatto Distrettuale condotte dalle forze dell’ordine su ordinanza del Questore di Roma.

Gli interventi, mirati a garantire la sicurezza dei cittadini e a ripristinare il decoro urbano, hanno prodotto risultati significativi in diverse zone della città, evidenziando un approccio proattivo e mirato al contrasto delle attività illecite e al degrado urbano.

Un controllo capillare del territorio:

Nel quartiere Monteverde, gli agenti del XII Distretto Monteverde hanno focalizzato la loro attenzione sulla stazione ferroviaria Ostiense-Trastevere e sulle aree circostanti, in particolare piazzale Enrico Dunant, un luogo strategico e frequentato.

Qui, insieme agli uomini della Sottosezione Polfer Ostiense e con il supporto del personale del Servizio Giardini del Comune di Roma Capitale e di Italgas, sono stati compiuti interventi mirati al ripristino dell’ordine e della legalità.

Questa zona, spesso teatro di episodi di microcriminalità e degrado, ha visto un’importante attività di controllo che ha portato all’identificazione di 10 persone e al controllo di altrettanti veicoli.

Lotta al degrado e alla criminalità nei quartieri chiave:

Nel XIII Distretto Aurelio, l’attenzione si è concentrata su alcune delle principali arterie del quartiere, come via Baldo degli Ubaldi, via Boccea e Valle Aurelia. Le operazioni straordinarie hanno visto l’identificazione di 144 persone e il controllo di 44 veicoli.

In aggiunta, due attività commerciali sono state sottoposte a un’attenta ispezione, culminando nell’applicazione dell’Art. 100 del T.U.L.P.S., strumento legislativo che consente la sospensione o la revoca della licenza commerciale in caso di violazioni gravi. Questo tipo di intervento non solo garantisce il rispetto delle norme, ma mira anche a ridurre la presenza di attività illecite o a rischio nel tessuto urbano.

Collaborazione tra reparti per massimizzare i risultati:

Un’altra operazione di grande rilievo è stata condotta dal III Distretto “Fidene Serpentara” in collaborazione con il Reparto Cinofili e le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. In questo contesto, l’efficacia dell’intervento è stata dimostrata dall’identificazione di 34 persone e dal controllo di 12 veicoli, ma soprattutto dalle numerose sanzioni emesse.

Cinque esercizi commerciali sono stati ispezionati e, nel corso dell’operazione, sono state elevate 7 sanzioni per violazioni amministrative, per un importo complessivo di 17.764 euro. Le infrazioni riguardavano, in particolare, tre sale VLT, con due segnalazioni per la revoca del titolo per l’assenza del titolare.

Non meno importante, è stata la scoperta di uno sportello bancomat non conforme alle normative locali all’interno di una sala giochi, con una successiva segnalazione che potrebbe portare alla chiusura del locale stesso.

Un impegno senza sosta contro le irregolarità:

Lo stesso III Distretto ha continuato l’opera di controllo con un ulteriore servizio che ha portato all’identificazione di 109 persone e al controllo di 50 veicoli. Anche in questa occasione, l’attenzione si è focalizzata sugli esercizi commerciali, con 3 attività sottoposte a ispezione amministrativa.

Le violazioni non sono mancate: 4 sanzioni per irregolarità amministrative, per un valore complessivo di 12.532 euro, e una segnalazione finalizzata alla revoca del titolo VLT per la mancata presenza del titolare.

Corviale: una zona ad alto rischio, sotto la lente delle forze dell’ordine

Un’operazione di particolare rilevanza ha coinvolto il complesso residenziale di Corviale, tristemente noto per situazioni di degrado sociale e criminalità diffusa.

Gli agenti dell’XI Distretto San Paolo, affiancati dal Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un’attività mirata a ristabilire l’ordine e a dare una risposta concreta ai cittadini, spesso costretti a vivere in un clima di insicurezza.

Al termine dell’operazione, sono state identificate 118 persone e controllati 87 veicoli, con l’obiettivo non solo di prevenire crimini predatori, ma anche di contrastare episodi di degrado che minano la qualità della vita della comunità.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙