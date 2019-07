Alto Patrocinio del Parlamento Europeo al Premio Ischitella-Pietro Giannone

Ecco una notizia che farà molto piacere ai cittadini di Ischitella, agli organizzatori, agli sponsor, ai poeti nei dialetti d’Italia, a tutti coloro che amano la poesia.

Il Premio Ischitella-Pietro Giannone, giunto alla sua XVI edizione ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Il sindaco di Ischitella Carlo Guerra e l’assessore alla Cultura Valeria Di Sciglio hanno affermato: “Siamo felici ed onorati per questo importante riconoscimento che giunge in vista della Premiazione della XVI edizione del nostro importante Concorso nazionale, al quale teniamo in maniera particolare”.