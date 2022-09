Altre Lingue, Festival della Poesia dialettale a Torpignattara

Il 14 e 15 ottobre 2022 nel teatro Fortezza Est, in via Laparelli 62 a Torpignattara, si terrà il Festival di Poesia dialettale Altre lingue, nel centenario della nascita del poeta P.P. Pasolini (1922-1975) e nel decennale della scomparsa del poeta Achille Serrao (1936-2012). In programma tavole rotonde, reading poetici, laboratorio creativo per bambini e ragazzi, concerti di musica popolare e cori di musica tradizionale e popolare.

Tra gli eventi segnaliamo:

Venerdi 14 ottobre alle ore 16 la Tavola Rotonda sulle personalità di Pasolini e Serrao condotta da Vincenzo Luciani. Partecipano: Rino Caputo, Francesco Sirleto, Manuel Cohen, Gabriele Scalessa, Luca Benassi, Cosma Siani, Anna Maria Curci, Carmela B. Scala.

Sabato 15 ottobre alle ore 16 reading condotto da Manuel Cohen e la partecipazione dei poeti: Giancarlo Consonni (Lombardia), Paolo Steffan (Veneto), Ivan Crico (Friuli-Venezia Giulia), Miro Gori (Emilia Romagna), Paolo Ottaviani (Umbria), Rosanna Gambarara (Marche), Paolo Urbanetti (Lazio), Pietro Civitareale (Abruz­zo), Gianni Iasimone (Campania), Vincenzo Luciani (Puglia), Daniel Cundari (Calabria), Patrizia Sardisco (Sicilia).

Interventi musicali di Lidia Vadalà e Bibliocanto, Adriano Di Benedetto e Nuovo Coro Popolare.