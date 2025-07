Ama: -24% di segnalazioni e +1% di differenziata nel primo semestre 2025

Meno lamentele dai cittadini, più mezzi in strada, più rifiuti gestiti e una raccolta differenziata in costante crescita: sono i segnali di un’Ama in piena trasformazione.

Nel primo semestre del 2025, i dati raccolti dal sistema digitale U.C.R.O.N.I.A. – la centrale operativa smart dell’azienda – parlano chiaro: il servizio migliora e si fa sempre più efficiente. Un cambiamento concreto che Ama ha deciso di raccontare mensilmente ai romani attraverso un nuovo bollettino periodico.

I numeri che contano

-24,7% di segnalazioni da parte dei cittadini per rifiuti abbandonati, cassonetti pieni o strade sporche rispetto al primo semestre 2024.

+10,8% di disponibilità dei mezzi operativi (compattatori, spazzatrici, lavastrade e altri veicoli specializzati).

+2,77% di rifiuti gestiti complessivamente.

Raccolta differenziata al 49,3%, un punto in più rispetto allo stesso periodo del 2024.

Ama: “Trasparenza e condivisione per coinvolgere i cittadini”

“Questi risultati raccontano un’azienda che lavora con serietà e guarda al futuro – ha dichiarato Bruno Manzi, Presidente di Ama S.p.A. – Vogliamo essere sempre più trasparenti e misurabili, coinvolgendo i cittadini nel nostro percorso verso un modello sostenibile ed efficiente.”

“Dietro questi numeri c’è un sistema all’avanguardia – ha aggiunto il Direttore Generale Alessandro Filippi – U.C.R.O.N.I.A. ci consente di monitorare digitalmente in tempo reale ogni fase del servizio, dalla raccolta alla pulizia.” “I dati presentati da Ama confermano la bontà del percorso che abbiamo intrapreso per rendere Roma più pulita ed efficiente nella gestione dei rifiuti. Nei primi sei mesi del 2025 abbiamo registrato, rispetto al 2024, un netto miglioramento in settori cruciali: +11% di mezzi operativi disponibili, +2,7% di rifiuti gestiti e una raccolta differenziata in media intorno al 50%, con punte ancora più alte in alcuni mesi dell’anno. Le segnalazioni dei cittadini per strade sporche o cassonetti pieni sono diminuite del 24,7%, un segnale chiaro che investimenti, trasparenza e impegno stanno dando risultati concreti. Ma non possiamo dirci ancora pienamente soddisfatti, perché Roma merita un servizio all’altezza di una grande capitale europea. Questo sarà possibile con la nuova rete di impianti che stiamo realizzando, che ci farà chiudere finalmente il ciclo dei rifiuti in casa nostra, trasformando un problema in una risorsa per la città”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Più pulizia. Più efficienza. Più Roma.

Ama cambia passo e ora lo racconta ogni mese, mettendo dati e risultati a disposizione di tutti. L’obiettivo? Costruire, insieme ai cittadini, una Roma più decorosa, sostenibile e consapevole.

