Ama, assicurati servizi di pulizia e raccolta rifiuti per le Festività pasquali

AMA, d’intesa con Roma Capitale, ha predisposto un pacchetto di servizi mirati per le prossime festività pasquali, assicurando, nei vari turni, servizi di pulizia, spazzamento, raccolta dei rifiuti in tutta la città . Le officine aziendali saranno aperte per garantire le attività di manutenzione dei veicoli. I tecnici “preposti” seguiranno le operazioni sul territorio per monitorare il servizio in tutti e 15 i municipi.

Saranno aperti sia a Pasqua, sia il Lunedì dell’Angelo, con orario 7-13, i Centri di raccolta per il conferimento gratuito di rifiuti ingombranti, RAEE, ecc. (per info www.amaroma.it ).

Squadre di operatori effettueranno anche attività di pronto intervento (spazzamento, raccolta rifiuti, svuotamento cestoni, ecc.) su porzioni di territorio definite e in considerazione dei flussi previsti di cittadini, sia residenti sia turisti. Nella domenica di Pasqua, saranno svolte in particolare attività di presidio in alcuni siti di interesse religioso, turistico e commerciale dislocati nei vari municipi .

Per la giornata del Lunedì dell’Angelo, AMA garantirà invece attività di monitoraggio e pronto intervento con «presidi mobili» nelle aree esterne ai parchi e ville storiche oggetto del tradizionale pic-nic delle famiglie, in particolare Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj, il Parco degli Acquedotti, il parco dell’Acquedotto Felice .

Per il Presidente di AMA, Daniele Pace, “si tratta di un piano teso ad assicurare il decoro urbano anche per le prossime festività pasquali, in cui numerosi turisti si recheranno nella Capitale. Incrementeremo i servizi ad hoc in luoghi di aggregazione e valore religioso. In più, garantiremo l’apertura dei Centri di raccolta per dare la possibilità ai romani di utilizzare questo canale gratuito anche a Pasqua e a Pasquetta”.

