AMA, Benvenuti: “Servizio carente e tariffe in aumento. 26 nuove isole ecologiche programmate a fine mandato”

“La situazione dell’Ama ha dell’incredibile, oltre ad un servizio carente, la tariffa a carico degli utenti è sempre più cara, con un valore medio di 389 euro a famiglia nel 2020, quindi con un aumento del 2,9% rispetto al 2019, come risulta dal recente rapporto “Rifiuti urbani 2020″, finanziato dal ministero dell’Ambiente, ed a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva.

Non solo, in questi giorni è prevista la pre selezione per l’assunzione di circa 300 lavoratori tra operai, meccanici e seppellitori nei cimiteri, ma tutto potrebbe rimanere bloccato, sino a quando dal Campidoglio non arriverà il via libera all’approvazione dei bilanci aziendali addirittura del triennio 2017-2019, timore espresso anche dalle organizzazioni sindacali”.

È quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, ex Presidente di Ama ed oggi Responsabile della Consulta Ambiente di Forza Italia Roma.

“Non solo quindi – prosegue Benvenuti – si prosegue a garantire ai romani un servizio carente, benché sempre più costoso, si sbandiera ai quattro venti una ipotesi di potenziamento delle risorse umane aziendali attraverso un rilevante rilievo mediatico, ma con l’incognita ancora dell’approvazione dei bilanci triennali. Infine in questi giorni, dopo cinque anni di inerzia, si è programmata la realizzazione di 26 isole ecologiche che in questo breve periodo non potranno mai essere realizzate, peraltro decisione senza il pieno coinvolgimento dei vari territori interessati, fra Municipi, Comitati e realtà territoriali”.

“Chiediamo -conclude Benvenuti – la massima trasparenza e certezza non solo sull’approvazione dei bilanci, del conseguente piano industriale aziendale –prosegue Benvenuti- ma anche sul servizio che verrà garantito alla città nei prossimi mesi, date certe di conclusione delle pre selezioni e del relativo ampliamento dell’organico aziendale , e la conferma del progetto delle isole ecologiche con conseguenti obiettivi temporali di realizzazione. Necessario cambiare passo –conclude Benvenuti- nella gestione di uno dei più importanti settori dell’amministrazione capitolina, il settore dei rifiuti”.

Piergiorgio Benvenuti