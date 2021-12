AMA, buon Natale 2021 e felice anno nuovo, da Tor Tre Teste

Spettabile AMA SpA, ho tralasciato l’idea dell’albero di Natale, che poi sarebbe ulteriore rifiuto da accatastare a terra di fianco ai cassonetti.

Le foto parlano da sole.

I cittadini di Via Francesco Tovaglieri dei numeri civici 213, 185, 173, 153 159, a Tor Tre esteaugurano buon Natale 2021 e felice anno nuovo.

Il mio direttore mi scuserà se non ho usato il world per scrivere il piccolo articolo, ma l’ho scritto di getto (e con rigetto e indignazione) in mezzo alla strada.

Eppure oggi è una bellissima giornata di sole.