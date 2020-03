Ama: Centri di raccolta per rifiuti ingombranti chiusi fino al 3 aprile

In linea con quanto stabilito dalle misure governative per il contenimento del virus Covid-19, che hanno decretato la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche, Ama ha disposto la chiusura al pubblico dei 12 Centri di Raccolta per rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici, legno, ecc fino al 3 aprile.

Le strutture, presso le quali non si configurano attività essenziali per lo svolgimento delle operazioni di igiene urbana, continueranno a non essere accessibili in modo da disincentivare ulteriormente gli spostamenti di cittadini e veicoli connessi a conferimenti di rifiuti differibili e non urgenti.

Ama ricorda che per smaltire i materiali ingombranti, i cittadini possono ricorrere al servizio di ritiro a domicilio “Riciclacasa”, regolarmente attivo, ma attualmente disponibile solo al piano strada.

Lo comunica Ama in una nota.