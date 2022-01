Ama: Centri raccolta ingombranti aperti tutti i giorni

Dopo i positivi riscontri delle scorse festività natalizie, i Centri di Raccolta per conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti e particolari nei municipi di Roma continueranno ad essere operativi tutti i giorni feriali, sia la mattina sia il pomeriggio, e aperti stabilmente anche la domenica mattina. Da metà di dicembre ad oggi, queste strutture fruibili dai cittadini hanno registrato circa 60mila accessi: numeri significativi, che confermano l’importanza di questo tassello per il Piano di Pulizia straordinario che ora AMA, d’intesa con Roma Capitale, intende far diventare ordinario.

Questi gli 11 Centri a disposizione dei romani tutti i giorni, dal lunedì al sabato con orario 7-12 e 14-19, e la domenica con orario 7-13:

Acqua Acetosa (II Municipio – via dei Campi Sportivi n. 100);

Bufalotta (III Municipio – via della Bufalotta n. 592);

Vigne Nuove (III Municipio, via Ateneo Salesiano snc);

Tiburtina (IV Municipio – via Cassino n7-9, altezza Metro B Ponte Mammolo);

Villa Gordiani (V Municipio – via Teano n. 38);

Cinecittà (VII Municipio – viale P. Togliatti n. 69);

Mostacciano (IX Municipio – via Riccardo Boschiero snc);

Laurentina (IX Municipio – via Laurentina n. 881);

Acilia (X Municipio – via di Macchia Saponara n. 7-9, angolo via D. Morelli);

Lido di Ostia (X Municipio – piazza Bottero n. 8);

Battistini (XIV Municipio – via Mattia Battistini n. 545).

Per inderogabili lavori di ristrutturazione resta temporaneamente ancora chiusa esclusivamente il Centro di Raccolta di via Martini, a Corviale. Presso i Centri attrezzati per la ricezione e l’avvio a recupero dei vari materiali, si possono consegnare gratuitamente i rifiuti ingombranti tradizionali (mobili, sedie, letti, divani, materassi, ecc.), i RAEE (ossia i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche quali computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, ecc.) e materiali particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi, inerti).

Domenica 16 gennaio, poi, prenderà il via la nuova edizione per l’anno 2022 de “Il Tuo quartiere non è una discarica”, raccolta straordinaria domenicale dei rifiuti ingombranti, in collaborazione con il TGR Lazio, che interesserà i municipi dispari. Contestualmente, per agevolare il conferimento corretto dei rifiuti ingombranti e particolari più capillarmente e contrastare l’abbandono sul suolo pubblico, è attivo nei fine settimana anche un servizio tramite Centri di Raccolta Mobili, che coinvolge a rotazione, in particolare, aree di municipi dove non sono presenti Centri di Raccolta.

Per assicurare lo svolgimento di tutte le operazioni in sicurezza, sia per gli utenti che per i lavoratori, AMA ricorda che l’accesso ai Centri è tuttora regolato e scaglionato in modo da consentire sempre il mantenimento delle distanze minime tra le persone. Il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati viene effettuato esclusivamente dall’utente, che deve essere sempre munito di mascherina. Si ricorda infine che per disfarsi di tutti quei materiali che, per dimensioni e tipologia, non devono essere conferiti nei cassonetti stradali, è possibile attivare il servizio “Riciclacasa”, gratuito fino a 2 metri cubi e prenotabile chiamando lo 060606 oppure sul sito web di AMA: al momento della prenotazione, viene richiesto il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della Tariffa Rifiuti.