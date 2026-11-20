Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 nuovo appuntamento con le “Raccolte del Weekend – Ama il Tuo Quartiere”: ritiro straordinario gratuito di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici. Iniziativa organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

A disposizione dei cittadini vengono allestite, nelle due giornate, 16 postazioni nei Municipi I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV.

Sabato vengono allestite 8 postazioni nei municipi IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIV e XV, mentre domenica saranno coinvolti i municipi I, II, V, IX, X, XIII, XIV e XV con il posizionamento di ulteriori 8 siti.

Tutte le eco-stazioni sono attrezzate per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, Raee, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.). In quelle del sabato, è anche possibile conferire sfalci e potature.

I siti saranno accessibili dalle 8 alle 12:30. I materiali consegnati dai cittadini nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, Raee, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Roma Capitale invita cittadine e cittadini a consultare sempre la pagina dedicata del sito AMA per ulteriori informazioni e conferme sulla lista dei materiali conferibili .

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