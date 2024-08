Ama il tuo quartiere 31 agosto 2024 nel Municipio X

Continuano di appuntament organizzati da Ama, in collaborazione con il TGR Lazio, con le raccolte straordinarie per disfarsi dei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti: materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Sabato 31 agosto previste raccolte nel Municipio X.

In via di Dragona (angolo via Bedizzole) e in via Ruggero Panerai potranno essere conferiti legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

Per ulteriori INFORMAZIONI.

ISCRIVITI per ricevere SMS con le info utili relative al tuo territorio (apertura cantieri, modifiche viabilità, ecc) e la Newsletter di Roma Capitale.

Per avere tutta Roma sempre a portata di mano, iscriviti anche al canale WhatsApp di Roma Capitale .

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙