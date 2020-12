AMA: in servizio 4.700 addetti a Natale e a Santo Stefano

Ama, d’intesa e in coordinamento con l’Amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo per garantire anche a Natale e a Santo Stefano i servizi di igiene urbana su tutto il territorio cittadino, nel pieno rispetto delle norme adottate dall’azienda a tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Quest’anno, anche grazie a un apposito accordo sottoscritto già a novembre tra l’azienda e le OO.SS., saranno complessivamente al lavoro nelle due giornate festive (25 e 26 dicembre) circa 4.700 addetti tra operatori ecologici, autisti e preposti territoriali. Saranno assicurati servizi di pulizia, raccolta stradale e “porta a porta” come da calendario nei quindici municipi. In particolare, saranno attive in via straordinaria sia a Natale sia a Santo Stefano con orario 7 – 11, le 32 piazzole multi-frazione per la raccolta differenziata in I municipio. Le officine aziendali saranno aperte sia a Natale sia a Santo Stefano per assicurare le attività di manutenzione dei veicoli.

Saranno in funzione anche gli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata (scarti alimentari e organici a Maccarese; multi-materiale a Rocca Cencia, via Laurentina e Ponte Malnome). In entrambi i giorni festivi, inoltre, saranno assicurati 2 turni di lavoro (mattina e sera) presso il TMB Ama di via di Rocca Cencia per il trattamento dei rifiuti indifferenziati.

Per dare la possibilità ai cittadini di disfarsi dei materiali ingombranti anche nel giorno della Vigilia di Natale, giovedì 24 dicembre i Centri di Raccolta aziendali rimarranno aperti in via straordinaria con orario continuato dalle 7 dalle 17.30. Saranno invece chiusi il 25, il 26 e il 27 dicembre per riaprire regolarmente lunedì 28 dicembre.

Per eventuali segnalazioni, è a disposizione dei cittadini il Pronto Intervento Ama, attivo 24 ore su 24, ai numeri 0651693339/3340/3341.