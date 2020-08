Ama: per Ferragosto 2020 assicurate raccolta dei rifiuti e pulizia sul territorio

Anche nel fine settimana di Ferragosto 2020, Ama assicurerà il servizio di igiene urbana sul territorio cittadino. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto, il personale in forza alle 55 sedi di zona e gli autisti assegnati alle 5 autorimesse garantiranno infatti la raccolta dei rifiuti e il servizio in tutti i quadranti cittadini nei tre turni lavorativi (mattina, pomeriggio, notte).

Saranno inoltre attivi presidi di pulizia nelle aree sensibili e di maggiore affluenza. Garantiti e intensificati, inoltre, i servizi di spazzamento e pulizia di strade e marciapiedi del lungomare di Ostia e delle aree pedonali, incluso il Pontile.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

L’impianto aziendale di Trattamento Meccanico Biologico di Rocca Cencia per la selezione e la lavorazione dei rifiuti indifferenziati sarà in funzione anche nelle due giornate festive. Le autofficine saranno aperte per garantire l’uscita dei mezzi.

I Centri di Raccolta a disposizione dei cittadini per il conferimento differenziato dei materiali ingombranti rimarranno chiusi al pubblico nelle giornate di sabato 15 e domenica 16, per riaprire regolarmente da lunedì 17 agosto, secondo gli orari consueti.

I Cimiteri Capitolini saranno aperti anche a Ferragosto, con questi orari: dalle 7.30 alle 19 i Cimiteri Verano, Flaminio, Laurentino, Ostia Antica e San Vittorino. Al cimitero Verano sarà consentito l’accesso veicolare (con l’esclusione dei motoveicoli). I Cimiteri di Cesano, Isola Farnese, S. Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese, S. Maria del Carmine (Parrocchietta) saranno invece aperti dalle 8 alle 13.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.amaroma.it. Per interventi e segnalazioni urgenti, la Centrale Operativa Ama risponde 24 ore su 24 ai numeri 065169339/3340/3341.