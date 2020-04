Ama, revocato lo sciopero del 20 aprile

E’ stato revocato lo sciopero dei lavoratori Ama del 20 aprile 2020.

La decisione al termine dell’incontro di conciliazione, tenuto il 17 aprile in videoconferenza, dai rappresentanti della Municipalizzata, dalle Organizzazioni Sindacali territoriali CGIL, CISL, FIADEL e dai referenti degli eletti delle liste della RSU FP CGIL, FIT CISL, FIADEL, UGL.

«Sono contento – ha affermato l’Amministratore Unico di Ama S.p.A., Stefano Zaghis – che si sia arrivati a un punto di equilibrio, grazie al senso di responsabilità che ha prevalso in un momento così complesso e delicato per tutto il Paese.»

------------------------------------------------

Sostieni Abitarearoma con una donazione ------------------------------------------------

«Abbiamo convenuto con i rappresentanti Sindacali – spiega Zaghis – di richiedere alla Protezione Civile Regionale e Nazionale, in aggiunta alla dotazione già presente in Azienda, ulteriori dispositivi di protezione, come mascherine e guanti, assolutamente necessari per una società come Ama che svolge un servizio di pubblica utilità essenziale per i cittadini romani.»

«Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, l’Azienda ha lavorato ventre a terra per assicurare la massima tutela e protezione dei lavoratori, adeguando costantemente le misure adottate all’evolversi dello scenario normativo e del contesto sanitario. Dallo scorso 3 aprile, avevamo concordato con le rappresentanze Sindacali ulteriori passi che abbiamo già pianificato per continuare nell’impegno massimo per la sicurezza dei lavoratori, nostro bene centrale e primario.»