Ama: rimosse 36 tonnellate di rifiuti nel VII municipio

AMA ha rimosso circa 36 le tonnellate di rifiuti (24 tonnellate di indifferenziato , 8 tonnellate di ingombranti e RAEE e 4 tonnellate di inerti) nel Municipio VII

Gli interventi di bonifica, autorizzati dal Dipartimento Tutela Ambiente, hanno riguardato Via Quarto delle Rubbie, via Crostarosa e Via Tuscolana (altezza di via Anagnina) sono durati 5 giorni e si sono conclusi ieri pomeriggio.

I lavori hanno richiesto l’impiego quotidiano di 3 operatori con il supporto di mezzi speciali quali un bobcat e un autocarro attrezzato con cassa e braccio meccanico.

Lo comunica Ama in una nota.

“Quello dell’abbandono dei rifiuti, è un fenomeno che ha un impatto negativo sia sul decoro urbano sia economico – dichiara Stefano Zaghis, Amministratore Unico AMA SpA – poiché le bonifiche hanno un costo supplementare, inoltre rallenta la regolarità del servizio e reca un grave danno alla collettività. Purtroppo l’abbandono di sacchi con scarti vari, di singoli oggetti, ingombranti, mobilia, ecc. è una pratica vietata ma difficile da sanzionare, perché gli autori della violazione devono essere colti sul fatto, per questo invitiamo i cittadini romani a segnalare e denunciare sempre questi comportamenti”.